Calderano avança à final inédita do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa

O carioca Hugo Calderano, de 28 anos, escreveu mais um capítulo inédito na história do tênis de mesa sul-americano ao se classificar à final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, em Doha (Catar). Número 3 do mundo, o brasileiro derrotou neste sábado (24) o chinês Liang Jingkun (5º no ranking) por 4 sets a 3 e vai disputar o título às 9h30 (horário de Brasília) de domingo (25). Calderano terá pela frente outro chinês, Wang Chuquin, vice-líder do ranking mundial.

Único sul-americano a avançar à decisão do título mundial, Calderano começou soberano a semifinal de hoje (24), ganhando os dois primeiros sets por 15/13 e 11/5. Na terceira parcial, Jingkun diminuiu a desvantagem, vencendo por 8/11, mas o brasileiro voltou a ganhar a parcial seguinte por 11/8. A partir do quinto set, o chinês se recuperou, ganhou dois sets seguidos (3/11 e 7/11) e empatou o jogo. Na sétima e decisiva parcial, Calderano deslanchou, abrindo vantagem de 10 a 3 sobre JingKun. advA partida parecia definida, só que não: o adversário chinês enfileirou seis pontos seguidos, ficando a um ponto de Calderano. No último match-point, com Jingkum sacando, foi o brasileiro que levou a melhor, garantido a vitória por em 11/0 e a classificação à final.

Extasiado após o triunfo, Calderano comentou sobre os minutos finais da partida, em que Jingkun ficou próximo da vitória.

“Joquei no meu melhor nível, do início até o final. Claro que ele é forte, que ele consegue reagir, ele melhora a cada ano. De alguma maneira, no último set eu estava perdendo por0 a 3, eu consegui emendar uma boa sequência. Eu sabia que eu venceria de alguma maneira, eu fiz 10 pontos consecutivos. Quando ele fez o primeiro ponto, aí a mágica acabou. Mas eu consegui me manter ali e vencer o jogo”, analisou Calderano.