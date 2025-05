Mundial de Clubes do Corinthians ganha documentário; saiba quando e como assistir

A produção vai mergulhar não só na trajetória do Timão, mas especialmente em histórias reais de quem fez parte da invasão da Fiel em 2012 / Crédito: Jogada 10

A produção audiovisual ‘Vai, Corinthians’ vai mergulhar nos bastidores e na campanha do título mundial do Timão — conquistado em 2012 diante do Chelsea, no Japão. Com exibição simultânea no canal TNT e na Max, o documentário estreia na próxima terça-feira, dia 07 de maio, às 19h45. Um dos focos da produção, que tem 45 minutos de duração, será na emblemática mobilização dos torcedores no Japão. Estima-se que cerca de 30 mil corintianos tenham atravessado o planeta na mobilização conhecida como ‘invasão da Fiel’ para apoiar o time. A magnitude foi tamanha que o governo japonês liberou aproximadamente 10 mil vistos temporários nos dois meses antecedentes ao torneio.

Trata-se de uma obra dirigida por Daniel Kfouri, Marcela Coelho e Ricardo Aidar, e com produção da Canal Azul em parceria com a Warner Bros. O documentário apresenta registros inéditos da jornada corintiana rumo à conquista, mas com narrativa pela perspectiva dos torcedores. Sendo assim, conta com relatos pessoais e histórias íntimas de testemunhas presentes. "Teremos histórias reais contadas por quem viveu cada segundo da maior demonstração de amor clubista já vista em um Mundial de Clubes", destaca a sinopse oficial da obra. O material audiovisual também reúne imagens marcantes das cidades de Yokohama e Toyota, onde o Corinthians enfrentou e superou Al-Ahly e Chelsea, respectivamente. Ambas as vitórias ocorreram pelo placar mínimo de 1 a 0, com gols de Paolo Guerrero. A atuação decisiva do goleiro Cássio, eleito o melhor jogador do torneio, também ganha espaço na produção. Uniforme do Corinthians Engane-se quem acha que o primeiro Mundial ficou 'de lado'. Isso porque o novo uniforme do Timão para temporada celebra justamente os 25 anos da conquista inédita, em 2000. O lançamento ocorreu com uma camisa predominantemente branca, com ombros pretos e escudo centralizado ao lado do logo da fornecedora — remetendo ao usado na ocasião.