Corrida de rua: veja provas de abril de 2025 para Fortaleza e Ceará

O Ceará tem se tornado um estado cada vez mais adepto a esportes que vão além dos tradicionais, como as corridas de rua. Nos últimos anos, essas provas têm atraído um número crescente de atletas, desde crianças que participam das categorias infantis até corredores que enfrentam maratonas de 10, 20 e até 50 km.

No calendário de provas para o mês de abril, há atualmente 28 corridas programadas, com início já no primeiro fim de semana. Os eventos acontecerão no sábado, 5 de abril, tanto na capital, Fortaleza, quanto em Flecheiras, no litoral oeste.