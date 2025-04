Em Sobral, Fortaleza Basquete Cearense vence o Corinthians pelo NBB

O confronto na Princesa do Norte foi, como de costume, marcado por equilíbrio e intensidade. O Carcalaion entrou em quadra determinado, e Enzo foi o principal destaque da equipe cearense, contribuindo com seis pontos logo no início. Logo atrás, Salsamendi marcou três, enquanto Orresta somou mais dois. Com esse desempenho coletivo, o Tricolor encerrou o primeiro quarto vencendo por 15 a 10.

Por uma noite, a cidade de Sobral, tradicional palco de grandes momentos do futebol cearense, se rendeu ao brilho da bola laranja. E deu sorte ao Fortaleza Basquete Cearense. Sob o comando de Flávio Espiga, a equipe venceu o Corinthians por 79 a 67, na noite desta segunda-feira, 7, no Ginásio Dr. Plínio Pompeu.

No segundo período, quem brilhou foi Demétrio. O pivô impôs presença no garrafão e converteu oito pontos, com impressionante 100% de aproveitamento nos arremessos. Dexter, um dos grandes nomes do Leão na temporada, também apareceu bem, somando cinco pontos e mantendo o ritmo da equipe. O primeiro tempo terminou com o placar favorável: 22 a 13 para o Fortaleza.

Após o intervalo, o time voltou à quadra mantendo o bom desempenho. Enzo, assim como no início da partida, continuou sendo peça-chave no ataque. O ala argentino anotou mais nove pontos, mostrando precisão e liderança. No entanto, o Corinthians não se entregou e esboçou uma forte reação, conseguindo equilibrar o marcador. O terceiro quarto terminou empatado: 25 a 25.

No último e decisivo quarto, o Carcalaion não deu chances para a reação adversária. Mostrando controle e maturidade, a equipe cearense manteve o domínio e consolidou a vitória construída ao longo de toda a partida. Desde o apito inicial, o Fortaleza Basquete Cearense demonstrou ampla superioridade, com um jogo consistente e bem executado, enquanto o Corinthians apresentou apenas alguns momentos isolados de bom desempenho.

Com a vitória assegurada, o Tricolor do Pici agora volta suas atenções para o próximo compromisso. Na quinta-feira, dia 10, o time retorna à quadra para enfrentar o Pinheiros-SP, às 19h30, novamente no Ginásio Dr. Plínio Pompeu, em Sobral. A expectativa é manter o embalo positivo e seguir firme na briga por uma boa colocação na temporada.