GP da China na F1: horário, onde assistir grátis e classificação

A segunda corrida da temporada de Formula 1 acontecerá neste domingo, 23, na China / Crédito: Reprodução / GREG BAKER / AFP

A temporada de 2025 finalmente começou. Após o Grande Prêmio da Austrália, quando Lando Norris conquistou a primeira colocação, os carros agora acelerarão na China, no 18º GP do país. As qualificatórias aconteceram nessa sexta-feira, dia 21. Já a classificação será neste sábado, com a corrida sendo realizada no domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Lando Norris teve uma vitória dominante no Grande Prêmio da Austrália, abrindo a temporada ao levar sua McLaren à linha de chegada à frente do atual campeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull. George Russell, da Mercedes, completou o pódio em terceiro lugar.

Agora, o foco se volta para a China, onde equipes como a Ferrari, com sua dupla Charles Leclerc e Lewis Hamilton, esperam melhorar os resultados modestos de 8º e 10º lugares obtidos em Melbourne. GP da China na F1: qualificatórias e expectativas

Os carros aterrissaram em Xangai já na sexta-feira, dia 20. Contrariando a maioria das expectativas após uma estreia difícil com o carro vermelho, Hamilton brilhou na classificação Sprint, garantindo a pole position. Ele superou o antigo rival pelo título, Max Verstappen, e Oscar Piastri, da McLaren, que completaram o top 3. O britânico registrou a volta mais rápida na qualificação de sexta-feira, respondendo da melhor forma possível ao seu desempenho abaixo do esperado na Austrália.

Alain Prost disse que ter equipe própria na F1 foi seu ‘maior erro’; SAIBA MAIS

O heptacampeão mundial de F1 havia cruzado a linha de chegada em uma discreta décima posição, somando apenas um ponto em sua estreia com a Ferrari. No entanto, seu tempo de 1:30.849 na China foi suficiente para garantir a pole position — e também estabeleceu um novo recorde no Circuito Internacional de Xangai, superando a marca anterior de 1:31.095, registrada por Sebastian Vettel em 2018, também com uma Ferrari.

Seu compatriota Lando Norris, vencedor da primeira corrida da temporada, largará da sexta posição. GP da China na F1: onde e quando assistir ao vivo

O GP da China começou nesta sexta-feira, 21, quando as equipes levaram seus carros e pilotos para os primeiros treinos técnicos. No sábado, a partir das 4h da manhã (horário de Brasília), acontecerá a classificação, na qual os pilotos disputarão as melhores posições no grid de largada. A corrida será no domingo, com início às 4h da manhã.