Hamilton faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Lewis Hamilton e a Ferrari conseguiram seu primeiro sucesso em conjunto com a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, depois que o piloto britânico foi o mais rápido no treino classificatório disputado nesta sexta-feira (21), em Xangai.

A surpresa do heptacampeão mundial tem justificativa. No fim de semana passado, no GP da Austrália, a Ferrari ficou muito atrás da McLaren, que no único treino livre na China, antes da classificação da sprint, teve o melhor tempo com Lando Norris, com mais de quatro décimos de segundo de vantagem sobre Charles Leclerc (Ferrari).