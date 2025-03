Fortaleza BC recebe o Bauru Basket e busca terceira vitória seguida no NBB

O time comandado por Flávio Espiga, ocupa atualmente a 16ª posição no campeonato brasileiro, e precisa continuar ganhando para garantir classificação

O Fortaleza Basquete Cearense/ CFO enfrenta o Bauru Basket, nesta terça-feira, 11, às 20h, no Centro de Formação Olímpica (CFO). O Duelo é válido pela 22ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

O time comandado por Flávio Espiga, ocupa atualmente a 16ª posição no campeonato brasileiro. Apesar de estar na zona de classificação para a pós-temporada, o Carcalaion precisa continuar vencendo para garantir a vaga para os playoffs. Com apenas 8 vitórias e 19 derrotas, a campanha do tricolor está longe de ser a ideal.