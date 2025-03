Fortaleza BC bate São Paulo fora de casa e volta a vencer no NBB

Fortaleza Basquete Cearense venceu o São Paulo pelo NBB / Crédito: Miguel Schincariol/ São Paulo FC

Após três derrotas consecutivas em fevereiro, o Fortaleza Basquete Cearense iniciou março com vitória no NBB. No último dia de Carnaval, na última terça-feira, 4, o Carcalaion conseguiu fazer a folia no Ginásio do Morumbis e ganhou do São Paulo por 79 a 75, de virada. A equipe contou com grande atuação do pivô Renan Lenz, cestinha do confronto. Apesar do triunfo na capital paulista, o time cearense segue na lanterna da competição nacional por aproveitamento, com apenas 26,9%. Em 26 partidas na temporada, a equipe comandada por Flávio Espiga obteve sete vitórias e 19 derrotas.

O resultado positivo mais recente tinha sido ainda em janeiro, diante do Botafogo, também fora de casa, vencendo por 83 a 74 no Rio de Janeiro. No mês passado, foi superado por Brasília Basquete (84 a 62), Flamengo (84 a 79) e Minas (92 a 86).

Contra o Tricolor do Morumbis, o Tricolor do Pici saiu atrás do placar, indo para o intervalo com derrota parcial: 20 a 18 no primeiro quarto e 18 a 15 no segundo período. Na volta do vestiário, o Fortaleza BC reagiu e fez 32 a 23 no segundo período, abrindo vantagem, que foi administrada na última etapa, que acabou em 14 a 14. A vitória do Carcalaion passou diretamente pela atuação do pivô Renan Lenz, que anotou 28 pontos e foi o cestinha da noite. O camisa 44, que já defendeu o São Paulo, ainda somou dez rebotes e duas assistências.