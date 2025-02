Liga de Basquete Feminina é lançada com 11 equipes participantes

A edição 2025 da Liga de Basquete Feminina (LBF) foi lançada nesta terça-feira (18) na Arena Centauro, em São Paulo (SP), com a presença de representantes das 11 equipes participantes. A competição contará com a transmissão de alguns jogos pela

Unimed Campinas, Blumenau, ADRM Santo André, São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Basquete, Corinthians e os estreantes Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos Basquete são as equipes participantes da competição, que terá início no dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A LBF começa com uma primeira fase na qual todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. As oito melhores equipes desta etapa seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal as equipes se enfrentam em uma série melhor de três jogos. Já a grande decisão será numa melhor de cinco jogos.

“Estamos muito felizes com a realização de um evento dessa proporção. Reunir todos os entes do basquete feminino nesse grande pontapé para o início do campeonato com um nível de qualidade e profissionalismo só nos deixa ainda mais ansiosos pela temporada que está para começar. Estamos comemorando os 15 anos e sabemos que essa tem tudo para ser uma grande temporada”, declarou o presidente da LBF, Valter Ferreira.