Rayssa Leal será a nova personagem do jogo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

A skatista Rayssa Leal será a mais nova personagem do universo de videogame do remake de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. A jovem de 17 anos entrou para a história ao se tornar a mais jovem medalhista olímpica brasileira ao conquistar a prata nos Jogos de Tóquio. O lançamento do jogo está agendado para 11 de julho de 2025.

No trailer, divulgado pela Activision — distribuidora do jogo —, é possível ver a presença da Fadinha entre os novos skatistas. Além dela, o jogo contará com a participação de nomes lendários do skate como Tony Hawk, Bucky Lasek e Bob Burnquist, além de outros talentos emergentes. A também brasileira Letícia Bufoni é outra atração do jogo.