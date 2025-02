Fortaleza BC é derrotado pelo Brasília Basquete e retorna à lanterna do NBB

Após uma vitória diante do Botafogo fora de casa no final de janeiro, o Fortaleza Basquete Cearense voltou a ser derrotado no NBB na noite desta sexta-feira, 7. Em partida realizada no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, o Carcalaion foi superado em 84 a 62 pelo Brasília Basquete, terceiro colocado do torneio nacional. Com o revés, a equipe voltou para a lanterna do torneio, ocupando a 18ª posição.

Com uma atuação bastante travada, o Fortaleza BC não conseguiu se impor mesmo jogando sob os próprios domínios. No primeiro quarto, a vantagem construída pelo Brasília Basquete, com destaque para o ala-pivô Guilherme, foi de 26 a 21. Essa superioridade foi ainda fortalecida no segundo quarto, quando a diferença de pontos entre os times subiu para dez, com o primeiro tempo sendo finalizado em 40 a 30 para o time brasiliense.