Fortaleza Basquete Cearense é derrotado em casa pelo KTO Minas por 91 a 86

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO foi derrota de 91 a 86 pelo KTO Minas, nesta sexta-feira, 28, no Centro de Formação Olímpica (CFO). O duelo foi válido pela 20ª rodada do NBB.

O primeiro tempo foi marcado por grande organização tática do Fortaleza, conseguindo forçar erros de arremesso da equipe mineira. O Carcalaion saiu na frente, liderando de 21 a 16, ao final do primeiro quarto.

No último quarto da partida, a equipe mineira continuou liderando e levou a diferença à 8 pontos. O Fortaleza tentou voltar no placar, tendo bom aproveitamento nas bolas de três pontos, mas acabou cometendo erros nos momentos finais, e foi derrotado na partida.

Após o intervalo, o jogo continuou bem equilibrado, com as duas equipes alternando a liderança em muitos momentos. O Minas terminou o terceiro período na frente (66 a 60).

No período seguinte, a equipe cearense manteve a intensidade em quadra, mas viu o Minas se aproximar, e virar o placar. Ao fim da primeira metade, as equipes estavam empatadas, 39 a 39.

O cestinha do Fortaleza em quadra, foi o pivô Renan Lenz, que contribuiu com 21 pontos, 5 assistências e 2 rebotes. Renan é ex-jogador do Minas, e vem sendo o principal nome do Fortaleza na temporada.

Com a derrota o Carcalaion permanece mais uma rodada na lanterna do campeonato nacional. Na 18ª posição, a equipe precisa voltar a ganhar para tentar a classificação nas últimas 9 partidas da temporada regular.

O confrontou marcou a estreia do novo uniforme da equipe cearense, "DNA Tricolor", diante de seus torcedores na Arena CFO. O novo manto tricolor foi lançado na terça-feira, 18, em evento aberto ao público na loja Laion World.