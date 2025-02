Fortaleza BC visita o Flamengo e busca vitória para sair da lanterna do NBB

Ocupando atualmente a 18ª colocação nessa edição do NBB, o Fortaleza terá um confronto difícil diante do Flamengo

Em situação complicada no Novo Basquete Brasil (NBB), o time do Fortaleza vai buscar uma vitória na Cidade Maravilhosa, para tentar deixar a lanterna da competição.

O Carcalaion retorna às quadras nesta quinta-feira, 13 , para enfrentar o Flamengo Basquete em uma partida fora de casa. O jogo será disputado no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube, com início às 20h .

Ocupando atualmente a 18ª colocação nessa edição do NBB, o Fortaleza terá um confronto difícil diante do Flamengo — que ocupa a 3ª colocação geral.

Além da boa colocação no campeonato, os cariocas chegaram a ganhar a Copa Super 8, competição onde jogam os 8 primeiros colocados na tabela do campeonato nacional, em momento de "inter temporada". Com a vitória, o Flamengo se tornou maior ganhador do torneio, com quatro títulos (2018,2021,2024 e 2025).

Retrospecto

No último confronto entre as equipes, ainda em 2024, o Flamengo superou o Fortaleza com uma vitória contundente de 22 pontos de diferença. O jogo terminou com o placar de 78 a 56 a favor dos cariocas.

Com um olhar mais aprofundado no retrospecto geral dos confrontos, o Fortaleza BC ganhou apenas duas partidas dos 28 jogos disputados contra o rubro negro do Rio, mostrando um certo domínio do Flamengo diante da equipe cearense.