Zé Welison, do Fortaleza, denuncia racismo sofrido pelo filho em escola da Capital

Jogador Zé Welison com seu filho Levi / Crédito: Reprodução/ Instagram

O volante Zé Welison, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para denunciar caso de racismo sofrido por seu filho Levi, em uma escola da capital cearense. Em sua publicação, o camisa 17 do Fortaleza compartilhou uma foto com seu filho, relatando mais um episódio de preconceito que sofreu. Zé pediu mais conscientização e respeito, destacando a importância de educar as crianças sobre o tema.

"Hoje Levi, meu filho, sofreu mais um episódio de racismo no colégio. Precisamos ensinar a nossas crianças sobre o respeito e a conviver com as diferenças. Não somos iguais, todos temos nossas particularidades. Além disso, o racismo é crime!", disse o atleta.