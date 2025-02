Goleiro do Criciúma relata caso de racismo após jogo com o Brusque

Caíque, goleiro titular do Criciúma, afirmou na noite deste sábado (8) que foi vítima de racismo após o empate de sua equipe (1 a 1) com o Brusque pelo Campeonato Catarinense. O jogador do Tigre relatou ter ouvido gritos de macaco em direção a ele no Estádio Augusto Bauer. De acordo com a Polícia Militar, houve a identificação do autor do crime e a prisão em flagrante.