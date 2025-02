João Fonseca bate argentino e conquista 1º ATP da carreira em Buenos Aires

A vitória, por 2 sets a 0, não só o consagra como uma das maiores promessas do esporte mundial, como também o coloca no top 70 do ranking da ATP, alcançando a 68ª posição e assumindo o posto de melhor tenista brasileiro da atualidade.

O título coroa uma campanha impecável na capital argentina, onde Fonseca eliminou quatro adversários locais antes de erguer o troféu. Com personalidade e talento, ele se firma como uma das grandes promessas do tênis mundial e dá um passo importante na trajetória profissional.

A decisão foi intensa, com Fonseca superando Cerundolo em sets diretos, mas precisando encarar um segundo set equilibrado, que foi decidido no tiebreak. Durante a partida, o brasileiro mostrou consistência nos momentos decisivos, aproveitando os erros do adversário e impondo seu ritmo de jogo.

O jogo

O jogo teve início com Cerundolo demonstrando nervosismo, o que permitiu a Fonseca aproveitar os erros do adversário e sair na frente logo no primeiro game. O argentino, pressionado, teve dificuldades em encaixar seu saque e, ao cometer falhas, viu o brasileiro tomar a dianteira. No segundo game, Fonseca cometeu um erro duplo, o que ajudou Cerundolo a empatar. No entanto, o brasileiro reagiu rapidamente e, após mais alguns momentos equilibrados, garantiu o 6-4 no primeiro set.

O segundo set foi mais equilibrado, com Cerundolo quebrando o saque de Fonseca no início. Porém, o brasileiro não se deixou abalar e, com uma série de saques eficientes e boas trocas de bolas, logo recuperou a vantagem. Quando parecia que Cerundolo tentaria se recuperar, Fonseca foi firme e não deu chances. Com uma quebra no sexto game e mais uma ótima confirmação de serviço, ele avançou para o 6-3 e se aproximou ainda mais da vitória.

Com o jogo empatado em 5-5 no segundo set, Cerundolo lutou para não perder o controle da partida, mas Fonseca não cedeu. No tie-break, o brasileiro foi implacável, fechando o jogo de forma segura e se consagrando campeão.