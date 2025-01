Fortaleza BC aproveita pausa no NBB para afinar time e retornar em fevereiro

O time aproveita do período de duas semanas para se concentrar e fazer acertos finais

O Carcalaion não joga a copa por está ocupado atualmente a 16ª posição na tabela . A equipe voltará as quadras apenas em fevereiro , onde vai retornar para a parte final do segundo turno da temporada 2024/2025 da NBB.

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO está em período de pausa nos confrontos do Novo Basquete Brasil (NBB) . A competição tem momento de "intertemporada" para realização da Copa Super 8, competição onde jogam os 8 primeiros colocados na tabela do campeonato nacional.

Apesar da pausa no calendário, o time não parou totalmente as atividades, e aproveita do período de duas semanas para se concentrar e fazer acertos finais para melhorar o entrosamento da equipe e continuar reagindo na competição.