Jogadora de vôlei viaja para surpreender namorado e descobre traição

A líbero Natália Araújo, conhecida como Natinha, preocupou fãs ao começar uma live aos prantos na tarde do domingo, 9, alegando uma traição do seu companheiro João Pedro, fisioterapeuta, apelidado pela comunidade do voleibol como “Natinho”.

A jogadora foi ao Rio de Janeiro fazer uma surpresa para João Pedro, que estava ministrando aulas na capital. Antes de aparecer com os nervos aflorados, Natinha postou fotos ao lado do companheiro e gravou vídeos contando como estava feliz em vê-lo.