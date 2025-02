Tenista rebate três bolas seguidas no chão e ganha ponto milagroso na Índia

Sentado no chão com a raquete erguida, o tenista defendeu os ataques consecutivos

O tenista Jeevan Nednuchezhiyan, realizou uma jogada inusitada durante as quartas de final de duplas no Challenger de Chennai, na Índia.

Postado pelo perfil da ATP Challenger Tour, no Instagram, o vídeo mostra o momento que o tenista indiano cai durante devolução da bola. Mesmo no chão, o atleta consegue rebater três bolas seguidas, fazendo com que seu adversário erre, jogando a bola para fora.