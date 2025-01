Aberto da Austrália: remanescente brasileiro no masculino, João Fonseca encara Rublev

João Fonseca encera o número nove do mundo no tênis na manhã desta terça-feira, 14 / Crédito: Corinne Dubreuil/ATP Tour

Depois de iniciar o Aberto da Austrália com três tenistas na chave principal masculina de simples, o Brasil agora só tem uma chance de vitória: o jovem prodígio João Fonseca. O carioca de 18 anos entra na quadra Margaret Court — a segunda principal de Melbourne — na manhã desta terça-feira, 14, para enfrentar o nono melhor tenista do ranking mundial, o russo Andrey Rublev. A partida, realizada em melhor de cinco sets, está prevista para começar às 6h10min (horário de Brasília).

Será a estreia do jovem tenista em torneio de nível major, os chamados Grand Slams. Ele vem de 13 vitórias consecutivas, com títulos do Next Gen Finals, do Challenger de Camberra e três triunfos em sets diretos no qualifying do Aberto da Austrália.