João Fonseca fura quali e vai jogar primeiro Grand Slam na Austrália

A vitória foi a 13ª consecutiva do brasileiro, que vem de título no Next Gen Finals — torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos — e do Challenger de Camberra.



No qualifying do Australian Open, o prodígio conquistou um feito raro, inclusive, igualando algo que apenas o francês Frances Tiafoe (10º melhor do ranking da ATP) e o italiano Jannik Sinner (líder do ranking) conseguiram nos últimos 20 anos. O brasileiro venceu dois rivais com "pneus"— quando um tenista derrota o outro com um 6 a 0 em um set.

Contra Tirante, atual 115 do mundo, Fonseca mais uma vez mostrou domínio completo no saque. No primeiro set inteiro, o argentino só conseguiu marcar dois pontos como recebedor. Já o brasileiro teve nove chances de quebra e, no 11º game contou com a sorte para converter o break: a fita ajudou na hora decisiva.