Resultado Brasil x México na Kings League: veja quem foi pra final

O Brasil jogou nesta sexta-feira, 10, contra o México em uma partida válida pela semifinal da Kings League Nations / Crédito: Reprodução/ Kings League

Aconteceram nesta sexta-feira, 10, as semifinais da Copa do Mundo da Kings League. O Brasil esteve em quadra contra o México, e venceu por 3 a 1, enquanto no confronto entre Colômbia e Marrocos, a equipe sul-americana garantiu vaga na final. No primeiro tempo, a seleção brasileira teve um início difícil, porém, após o giro do dado, os dois times foram divididos em um três contra três. No último lance, o artilheiro da competição, Kelvin Oliveira, marcou para o Brasil, sendo o seu 12º gol na competição.

Já na segunda etapa, K9 mais uma vez foi protagonista. Após o time mexicano empatar no "pênalti do presidente", o Brasil teve uma carta coringa, selecionando um pênalti. Na batida, o artilheiro da competição converteu e colocou a seleção canarinha à frente no placar. Na vez do Brasil bater o "pênalti do presidente", o técnico optou por um atleta realizar um shoot-out, e obviamente o escolhido foi Kelvin, que acabou sendo derrubado pelo goleiro mexicano na cobrança. Após a marcação do pênalti, o artilheiro converteu mais um gol. Kings League Final: Colômbia vence Marrocos e pega Brasil Em Colômbia contra Marrocos, o time africano conseguiu sair na frente com apenas três minutos de jogo. Posteriormente, o time sul-americano conseguiu virar a partida. O capitão marroquino, Boussoufa, conseguiu empatar o jogo, mas teve o gol anulado, encerrando com um 2 a 1.