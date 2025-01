Tiago Leifert é o novo contratado do SBT e marca retorno à TV aberta

Com o objetivo de fortalecer a equipe de esportes do canal, Tiago atuará como narrador nas transmissões da Liga dos Campeões da Uefa e da Copa Sul-Americana. A estreia dele, segundo o colunista, está marcada para o dia 21 de janeiro, quando acompanhará o confronto entre Benfica e Barcelona, pela competição europeia.

Atualmente, Leifert está de férias nos Estados Unidos, mas deve retornar em breve para gravar as primeiras chamadas da sua nova fase no SBT, emissora pertencente ao grupo de comunicação da família Abravanel.

A chegada do apresentador ocorre após a saída do narrador Cléber Machado — também ex-Globo —, que comanda os jogos do SBT desde 2022, e deixou recentemente o canal para integrar a equipe da Record.

Leifert tem uma trajetória marcante na Globo, onde trabalhou de 2008 a 2021, se destacando na transformação do Globo Esporte SP, onde atuou como editor-chefe.

Além disso, foi apresentador do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil, se destacando no entretenimento da emissora carioca.