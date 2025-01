Com trajeto de 1.085 km, Rally Piocerá 2025 será finalizado em Beberibe, no Ceará

38ª edição do Rally Piocerá tem início no próximo dia 28 de janeiro / Crédito: NEY EVANGELISTA/ Divulgação/ Piocerá

A 38ª edição do Rally Piocerá, um dos maiores da América Latina, já tem data e trajeto confirmados. A competição, que se inicia no próximo dia 26 e vai até o dia 31 de janeiro, será finalizada na Praia de Morro Branco, em Beberibe, no Ceará. A largada da competição ocorrerá no Teresina Shopping, localizado na capital do Piauí. A competição deverá reunir competidores das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) nas seguintes categorias: carros 4x4 e expedição, UTV’s, quadriciclos, motos, motos big-trail (moto-turismo) e bikes.

Para o CEO da Radical Produções, Ehrlich Cordão, responsável pela organização do rally, a ideia do trajeto é não só proporcionar um nível elevado de competitividade aos participantes, mas fazer com que eles tenham a oportunidade de conhecer novos lugares do Brasil.

A atual edição do Rally Pioceará terá a participação de nomes renomados do cenário nacional. Entre eles, o campeão da categoria graduados (carros 4x4) de 2024, Thiago Feitosa, que, neste ano, disputará na categoria motos. O piloto terá fortes concorrentes, como Rodrigo Cesar de Souza (Belo Horizonte-MG), Dário Júlio Lopes de Souza (Lavras-MG), Ronisyo Leite Cruz (Carolina-MA), Léo Gomes da Silva (Castanhal-PA). Na categoria das bikes, o francês Jean Francois representará a equipe cearense Garrote Radical. Nas bikes elétricas, os cearenses Airton Alexandre, Paulo Sergio e Jean Batista brigarão por um lugar no pódio. CEARENSES NO RALLY PIOCERÁ São quase 100 cearenses inscritos no Piocerá 2025, um dos maiores rallys de regularidade do Brasil. Além de marcar presença em peso na competição, os cearenses também desempenham um papel crucial nos bastidores, fornecendo suporte logístico e mecânico a diversas equipes de outros estados.

Entre os destaques do Ceará está Wescley Dutra, heptacampeão na modalidade de quadriciclos, e os competidores de bike, que vêm dominando as disputas da modalidade. No rally de carros, os cearenses brilharam na edição passada com conquistas em duas categorias: Paulo Renato Macedo de Andrade e Thiago Feitosa venceram na graduado, enquanto Moyses Zirpoli e Leonario Gondim Azevedo foram campeões na turismo. Na elite de motos, a categoria mais tradicional do rally, o cearense Helaindo Onofre Jales desponta como um dos pilotos mais competitivos, reforçando a força do estado na competição.

Programação – 38º Rally Piocerá 26 de janeiro - domingo Local: Teresina Shopping – Teresina (PI) 9h às 18h: secretaria de prova e conferência de documentos, entrega de kits e vistoria dos veículos aos participantes das provas de regularidade, expedição e mototurismo 10h às 22h: Arena Rally Piocerá