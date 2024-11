Victory Heat Rally: Um Passeio Veloz pelo Nostálgico Mundo dos Arcades

Já na largada, Victory Heat Rally mostra a que veio com um visual que parece ter sido tirado diretamente dos fliperamas dos anos 90, mas com um charme todo moderno. O jogo resgata com sucesso a vibe de corridas clássicas de jogos como Mario Kart e F-Zero, misturando gráficos 3D com uma vibe retrô que chama atenção de cara. É tudo muito colorido e estiloso, fazendo com que você não queira tirar os olhos da tela nem por um segundo.

O ponto principal de todo game de corrida é sem dúvida o gameplay e, felizmente, dirigir em Victory Heat Rally é extremamente prazeroso, especialmente quando se domina a derrapagem. Há um botão específico para isso, e quando o tempo é acertado, parece que o carro voa. O uso do controle DualSense durante as sessões de jogo para essa análise apresenta uma resposta satisfatória, apesar de alguns problemas ocasionais com a navegação nos menus.

Embora haja muitos aspectos positivos, como em todo jogo, há alguns pontos que poderiam ser aprimorados. A dificuldade às vezes é bastante irregular. Em algumas corridas, você se sai bem, enquanto em outras parece que só vence por sorte. Além disso, poderia haver mais diversidade nas pistas e nos carros, pois, com o tempo, tudo começa a parecer repetitivo.

Victory Heat Rally é uma ótima pedida pra quem quer se divertir sem complicação. É só pegar o controle e aproveitar a vibe dos fliperamas, mas do conforto do sofá. Até quem não entende muito ou tem pouca experiência com games vai certamente se divertir com esse jogo, que traz uma nostalgia com um toque de novidade.