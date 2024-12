Corrida Terra da Luz tem 2 mil inscritos para prova de meia maratona

Corrida Terra da Luz será um dos últimos eventos da temporada 2024 / Crédito: Julio Maia

A prova de meia maratona da corrida Terra da Luz, que será realizada neste domingo, 15, em Fortaleza, tem 2 mil atletas inscritos. Os corredores terão a oportunidade de atravessar cenários emblemáticos da capital cearense. Os 21km do percurso contarão com as seguintes categorias: geral, idoso (a) e profissional de educação física. A largada será na avenida Beira-Mar (próximo ao número 1770), com um trajeto que inclui locais como a Estátua de Iracema, o Dragão do Mar, a Catedral de Fortaleza, a Praça dos Leões, a Estação das Artes e o Mercado dos Peixes. Além da meia maratona, o evento oferecerá percursos de 7 km e 14 km, atendendo a diferentes níveis de preparo físico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Números que "superam as expectativas" De acordo com Fernando Elpídio, diretor e idealizador do evento, o crescimento da prova reflete uma forte aceitação, especialmente para as distâncias mais longas. “É uma felicidade muito grande ver que conseguimos alcançar 2.000 inscritos para a meia maratona de 21 km", afirmou.