Mundial de Vôlei Feminino: veja resultados e tabela de hoje, 20

Após derrota do Minas, apenas Praia Clube representa o Brasil no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2024. Semifinais estão marcadas para amanhã, 21

O sistema de disputa é dividido em fases de grupos, semifinais e, posteriormente, final. Na fase inicial, oito equipes são divididas em dois grupos. A competição reúne os campeões e vices dos principais torneios continentais — Sul-Americano, Europeu, Asiático e Africano — além de uma equipe convidada (do país-sede).

Anualmente, o principal torneio entre clubes no vôlei feminino é o Campeonato Mundial , que, nos últimos anos, é realizado tradicionalmente em Hangzhou, na China. Em 2024, o torneio ocorre entre 17 e 22 de dezembro, contando com dois representantes brasileiros: Minas e Praia Clube .

A última vez que um time brasileiro conquistou o título foi em 2012, quando o Osasco derrotou o Rabita Baku, do Azerbaijão. Ao todo, apenas outras duas equipes brasileiras foram campeãs: o Sadia EC e o CA Sorocaba.

Minas perdeu para o chinês Tianjin na 3ª rodada. Na semifinal, o time será o adversário do outro brasileiro na competição, o Praia Clube.

Mundial de Vôlei Feminino: tabela

Com o encerramento da terceira rodada, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as fases decisivas (semifinais e final). A grande final está programada para o dia 22 de dezembro.

Confira a classificação dos grupos até hoje, 20 de dezembro:

Grupo A

Tianjin - 9 pontos (3 vitórias) Vero Vôlei Milão - 6 pontos (2 vitórias e uma derrota) Minas - 3 pontos (uma vitória e uma derrota) Zamalek - 0 pontos (duas derrotas)

Grupo B

Conegliano - 9 pontos (3 vitórias) Praia Clube - 6 pontos (2 vitórias e uma derrota) Red Rockets - 3 pontos (uma vitória e uma derrota) Ninh Binh - 0 pontos (duas derrotas)

Com o Praia Clube ainda na disputa, a torcida brasileira segue forte em busca de mais um título no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino.