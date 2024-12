Fora de casa, Fortaleza BC é derrotado pelo Pinheiros e chega à 3ª derrota consecutiva

Pinheiros e Fortaleza Basquete Cearense fizeram jogo disputa na cidade de São Paulo / Crédito: CAROL COELHO / PINHEIROS

Em duelo disputado na cidade de São Paulo, o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Pinheiros por 76 a 74, neste sábado, 14. Esta foi a terceira derrota consecutiva do Carcalaion no NBB, que já havia sido derrotado diante do Corinthians-SP e São José-SP. Em quadra, o duelo começou favorável ao Tricolor. O time chegou a abrir uma vantagem de sete pontos em relação ao adversário paulista. Embora o Pinheiros tenha esboçado uma reação, o primeiro quarto terminou com triunfo do Carcalaion por 20 a 14.

Na volta para o segundo período, os papeis se inverteram. Os donos da casa se encontraram no esquema de jogo, ajustaram os erros defensivos cometidos no etapa inicial e desempenham melhor diante do Fortaleza, que por sua vez, apresentava dificuldade em apresentar a mesma desenvoltura de outrora.