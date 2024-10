Copa das Federações de Beach Tennis em Fortaleza atrai multidão e ex-jogadores de futebol

Copa das Federações de Beach Tennis 2024, em Fortaleza Crédito: João Vitor Umbelino/O POVO

A Praia de Iracema deu largada, na manhã desta quarta-feira, 30, ao primeiro dia da Copa das Confederações de Beach Tennis, atraindo multidão e ex-jogadores de futebol na modalidade. O evento reúne atletas de todos os estados do Brasil em busca do título de campeão brasileiro. Organizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), a competição conta com mais de 1.600 atletas que disputarão cerca de 1.000 partidas durante quatro dias na orla de Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste ano, cada estado pôde inscrever até oito equipes, uma para cada categoria: Profissional, Amador A, Amador B, Amador C, Sub-14, Sub-18, +40 e +50. A disputa será realizada no formato eliminatório, onde as equipes competem em partidas de duplas femininas, masculinas e mistas. Para vencer o duelo, um time deve conquistar duas vitórias.

Diretor da FCTBT, Bruno Mállio exalta a escolha da Capital para sediar o evento e revela a expectativa de um bom público na Praia de Iracema nos quatro dias de competição. “Expectativa é de termos 40 mil espectadores e visitantes nestes quatro dias de evento. Fortaleza será novamente a capital do Beach Tennis do Brasil", afirmou ele. Com uma estrutura montada na areia da praia, com tendas e mais de dez quadras de beach tennis, o torneio já contava, logo às 9 horas da manhã desta quarta, com muita animação e torcida vindo das arquibancadas.

Entre os muitos rostos da plateia, um bastante conhecido no mundo do futebol. O ex-jogador Ricardo Goulart estava presente no primeiro dia da Copa para apoiar a sua esposa, Diane Goulart, praticante do esporte e representante da Bahia. “Ela (Diane) se dedicou bastante, treinou muito, foi chamada e a gente não pensou duas vezes em vir pra cá. (...) Aqui tá um pessoal caloroso, bastante torcida e tá maravilhoso. Um caldeirão. É bacana que você vê os estados reunidos, uma competição sadia. Tem provocação, claro, mas tudo no fair play”, conta Goulart. Outro ex-jogador também marcou presença do evento: Rafael Moura. Ex-atacante de grandes clubes de futebol como o Atlético-MG, Fluminense e Internacional, ele pendurou as chuteiras e fez a transição para o beach tennis. Atleta profissional da modalidade, o "He-Man", como era conhecido no campo, está representando o estado de Minas Gerais na competição.

Para Guilherme Moreira, de 19, representante do Ceará na Copa, a pressão vinda da torcida já era algo esperado. “Esse clima de torcida, de muita pressão é surreal. A torcida adversária tenta entrar na mente do adversário de qualquer jeito, mas é isso aí, tem que aguentar pressão mesmo. Esse é o clima da Copa, e se não vier pronto para jogar assim não vai conseguir jogar”, explicou Guilherme. E se a pressão da torcida já não bastasse, alguns ainda precisam lidar com a ansiedade da estreia, assim como Maria Clara de Oliveira, de 20 anos, também do Ceará. “Faz dois anos e meio que tô praticando o beach tennis e sempre foi um sonho participar da Copa. Tô muito feliz de estar aqui por todo o trabalho duro que tive para conseguir chegar aqui”, disse Maria Clara.

Para aumentar o desafio, o clima quente e o sol escaldante de Fortaleza também são barreiras a serem superadas, principalmente para quem vem do Sul, como Guilherme Eckelberg, de catarinense de 39 anos, que estava completamente equipado com camisas de manga longa, óculos esportivo, uma toalha improvisada como véu e bastante protetor solar. “Muito protetor (solar), tomar bastante água, boné, óculos e tudo que puder usar aí para se proteger desse calor”, brincou Eckelberg após ser perguntado sobre qual o segredo para enfrentar o clima de Fortaleza. Para quem vem assistir, no entanto, o clima também pode ser divertido. A estrutura conta com alguns pontos com venda de comida, além de música nas caixas de som. Quem aproveitou o ambiente para trazer a família foi Erico Araújo, de 35 anos.

O representante de Roraima estava acompanhado de sua esposa, Renata, de 30 anos, e seu filho Gustavo, de 1 ano, e elogiou a estrutura e o ambiente do torneio. “O beach tennis hoje se transformou numa grande potência do esporte no Brasil. Além disso, é um esporte super familiar, que a gente consegue agregar até a presença das nossas crianças, a esposa, hoje já vieram comigo aqui para participar desse evento, para torcer”, relatou Érico. “É um ambiente bem familiar mesmo, né? Por isso que a gente trouxe um bebê. Ainda então tá bem legal”, completou Renata.