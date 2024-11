Brasileiro de Futebol para Amputados terá árbitra mulher pela 1ª vez

Ingrede Santos, em campo, durante o Campeonato Cearense Sub15 Ferroviário X Atlético Crédito: Lenilson Santos

A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados será realizado em Fortaleza, valendo uma vaga para a Libertadores do próximo ano. A Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA) convocou nove árbitros para apitar o campeonato, entre eles Ingrede Santos, 34, tornando-se a primeira mulher a atuar nesse formato. Nos próximos dias 15 e 16, a areninha do Antônio Bezerra será palco dos primeiros jogos. O confronto final, em 17 de novembro, está previsto para acontecer no Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Natural de Sergipe, Ingrede mudou-se para o Ceará durante a pandemia da Covid-19 para integrar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), bem como a Federação Cearense de Futebol (FCF). Ela dedica-se à profissão há três anos e realizou curso para arbitragem de amputados recentemente.

SAIBA MAIS | Copa do Mundo de Futebol para Amputadas: Brasil tem 8 cearenses no elenco “Eu venho do atletismo antes de ir pro futebol de campo. Era atleta. Quando a minha equipe encerrou, migrei para a arbitragem. Faço o mesmo trabalho que o jogador faz, mas sem a bola. Sigo a mesma preparação para o futebol de amputados, porém não correrei tanto comparado ao de campo comum”, diz. Jessé Santana, coordenador de arbitragem da CBFA, lembra que, em outubro, aconteceu o Campeonato Brasileiro da Série B, em São Paulo, e no próximo ano sucederá a seletiva para Copa do Mundo no Ceará.

“Acompanho o trabalho dela e estou formando novos profissionais para o quadro. Queria tê-la chamado antes, pois desde o dia 4 de novembro decorre a 1ª Copa do Mundo de Futebol para Amputadas, infelizmente não deu tempo de indicá-la”, lamenta. A Associação D'Eficiência Superando Limites (Adesul) será a representante local na competição. Terá como rivais os times Assama Maringá, Assama Paraná, Bahia, Corinthians, Faro, Goiás, Ourinhos, Pantanal, Portuguesa, São Bento e Vitória. O certame nacional garante vaga a Libertadores ao primeiro e segundo colocados. Haverá transmissão pelo canal de YouTube CBFAmput.

“Existe uma responsabilidade de entregar um trabalho bem feito para virar referência para as demais que estão chegando. Estou muito feliz e com expectativa alta dentro daquilo que eu busco e almejo, porque tudo na minha vida são objetivos. Plantando agora para colher mais à frente. Degrau por degrau. Ano que vem, tem a Libertadores e vou me preparar para entrar”, estabelece a árbitra. SERVIÇO Jogos da primeira rodada:

Quando: sexta-feira, 15/11

Onde: Areninha Antônio Bezerra (Rua Hugo Vítor, 509 - Antônio Bezerra) - Fortaleza (CE)

Faro X Portuguesa

Horário: 9h Goiás x Pantanal

Horário: 9h Bahia x Assama Maringá

Horário: 10h