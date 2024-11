Diretor do Brasileiro de Futsal, ex-jogador Vander Iacovino valoriza final nordestina

Fortaleza- CE, Brasil, 28-11-24: Entrevista com o ex-jogador e atual diretor executivo da Confedração Brasileira de Futsal, Vander Iacovino sobre a final do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Lenda das quadras, seja como jogador ou treinador, o multicampeão Vander Iacovino agora dedica sua carreira à gestão esportiva. O ex-camisa 12 é o diretor-executivo do Campeonato Brasileiro de Futsal, competição que estreou nesta temporada e será concluída no próximo domingo, 1º, com a final entre Fortaleza e Apodi-RN, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), às 9 horas. Antes do grande duelo — cuja partida de ida terminou empatada em 3 a 3 —, Vander concedeu entrevista ao Esportes O POVO e avaliou a realização do torneio. "Muitos duvidaram da competição no início. Para nós, já começou dando certo, porque democratizamos a modalidade", iniciou.

Antes, víamos apenas times do Sul e Sudeste participando. Não é uma crítica, muito pelo contrário. Viemos com um projeto inovador de democratizar o esporte. Hoje, temos equipes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Viabilizamos o acesso para muitos que estavam fora do mercado, mas desejavam fazer parte dele", explicou o dirigente.

A carreira de Vander Iacovino como jogador foi notável: teve passagens por equipes como Corinthians, São Paulo, Sumov e Banfort, além do GM, onde se destacou e brilhou com o número 12 no futsal — posteriormente adotado por Falcão. O dirigente da competição nacional também destacou a importância de promover a modalidade no Nordeste, região representada pelos dois finalistas. "Fico muito feliz porque vivi uma geração em que craques saíam do Nordeste. Cacá, Leonel, Beto... muita gente. Hoje, vemos atletas saindo muito cedo daqui para o Sul, Sudeste e até Europa, e acabamos nem conhecendo esses talentos. O Campeonato Brasileiro surgiu para dar oportunidades a esses jogadores", ponderou.

O futuro da competição Logo no primeiro ano de disputa, o torneio contou com clubes de destaque no cenário nacional, como Fortaleza, Ceará, Vasco, Cruzeiro e Sport. A expectativa, segundo Vander, é que mais equipes se juntem na próxima temporada. "A tendência é termos novas equipes, impulsionadas pelo sucesso do campeonato. A princípio, o formato continuará o mesmo, porque funcionou muito bem. Este ano tivemos 20 equipes, mas, devido à procura, é possível que o número aumente", pontuou.