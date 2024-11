Lambão vive expectativa de final do Brasileiro de Futsal pelo Fortaleza e espera CFO cheio

A expectativa da diretoria é contar com um público na casa dos 10 mil torcedores para apoiar o time em busca do inédito título

Na reta final da temporada, o Fortaleza Futsal se prepara para a final do Campeonato Brasileiro da modalidade, diante do Apodi-RN, no próximo domingo, 1º, às 9 horas, no Centro de Formação Olímpica. No duelo de ida da decisão, no último dia 17, empate por 3 a 3 em Mossoró (RN). Quem ganhar o duelo na capital cearense, portanto, levanta a taça nacional.

Um dos destaques da equipe tricolor é o experiente goleiro Bruno Lambão, um das contratações feitas no ano de retomada do projeto e que conversou com o Esportes O POVO às vésperas do duelo da volta frente ao time potiguar.