Federação Internacional de Vôlei divulga tabela do Mundial masculino

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira (27) a tabela de partidas da edição 2025 do Mundial de Vôlei masculino, que será disputado entre 12 e 28 de setembro em Manila (Filipinas). A seleção brasileira faz parte do Grupo H, ao lado de Sérvia, China e República Tcheca.

O Brasil começa a sua campanha na competição no dia 14 de setembro, oportunidade na qual medirá forças com a China a partir das 10h (horário de Brasília). Um dia depois a equipe verde-amarela enfrenta a República Tcheca, a partir das 23h. O último compromisso da seleção brasileira na fase inicial será diante da Sérvia, no dia 17, às 23h.