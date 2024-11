Jannik Sinner e Taylor Fritz farão a final do ATP Finals

Já garantido como o mehor do mundo na temporada, o tenista italiano Jannik Sinner derrotou o norueguês Casper Ruud (sétimo do ranking mundial) neste sábado (16) e se classificou para a final do ATP Finals.

Na final de domingo, o italiano vai enfrentar o americano Taylor Fritz (número 5 do raking), que mais cedo derrotou o alemão Alexander Zverev (vice-líder) na outra semifinal.

Com os resultados, Sinner tem a chance de terminar uma turbulenta temporada — em que chegou a ser suspenso por doping, antes de ser liberado — com mais uma taça. O jovem italiano de 23 anos conquistou sete taças em 2024, sendo dois Grand Slams (Abertos da Austrália e Estados Unidos). No US Open, ele venceu justamente Fritz, de 27 anos.

Esta será a segunda final consecutiva de Sinner no ATP Finals. Em 2023, ele perdeu por 2 a 0 para Novak Djokovic, que, por lesão, se retirou da disputa neste ano. Naquela temporada, o italiano terminou como quarto melhor do mundo, atrás do sérvio, do espanhol Carlos Alcaraz e do russo Daniil Medvedev. Taylor Fritz era "apenas" o décimo.