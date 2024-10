NBB: Fortaleza BC/CFO anuncia mudança de local e portões fechados contra Botafogo

Apesar da mudança no local da partida, o horário não sofreu alterações. Carcalaion e Botafogo se enfrentarão neste domingo, 27, às 20 horas, no Ginásio Unifor

A partida, que estava marcada para acontecer no Centro de Formação Olímpica (CFO), foi realocada para o Ginásio Poliesportivo da Unifor, uma vez que o CFO é local de votação e receberá eleitores para o pleito do 2º turno na Capital.

O Fortaleza Basquete Cearense informou na manhã desta quinta-feira, 24, a mudança do local de jogo em seu próximo compromisso pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O Carcalaion receberá o Botafogo neste domingo, 27, às 20h, em duelo válido pela 4ª rodada do certame nacional.

Confira a nota do Carcalaion na íntegra:

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO informa que, em razão do segundo turno da eleição municipal de Fortaleza e, considerando que o Centro de Formação Olímpica (CFO) será local de votação, a partida diante do Botafogo será realizada às 20h, no Ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Para melhor organização e segurança do evento ficou definido, ainda, que a partida será realizada com portões fechados (sem a presença de público). O torcedor do Carcalaion poderá acompanhar o jogo ao vivo, pelo Youtube do NBB e no app Basquet Pass.



Fortaleza x Botafogo

Após ter sido derrotado pelo Pato Basquete/PR por 89 a 60 na última partida fora de casa, o Fortaleza BC recebe o Botafogo visando encerrar a sequência de duas derrotas seguidas e se recuperar no certame nacional.