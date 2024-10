Fortaleza BC/CFO estreia no NBB diante do Caxias do Sul e sonha alto na temporada

Com permanência de nomes importantes e três reforços, Carcalaion entra em nova temporada da competição com aspirações maiores após chegar às quartas na edição passada

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO retorna às quadras na noite desta terça-feira, 15, diante do Caxias do Sul, para a primeira rodada da 17ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Em partida disputada às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion buscará começar a competição com o pé direito.



Após disputar as quartas de final na temporada passada, o time cearense almeja grandes feitos em 2024/25. Para isso, com Flávio Espiga no comando técnico, a diretoria conseguiu manter peças importantes na engrenagem da equipe, como o argentino Seba Orresta e os americanos Dexter McClanahan e Eden Ewing.

Além disso, o Carcalaion também se reforçou para a nova temporada. Ao todo, são três novos nomes: Anderson Barbosa, Dominique Coleman e Léo Abreu. Este último, inclusive, chega com expectativa após ter bom desempenho na Liga de Desenvolvimento de 2024, quando defendeu o Cruzeiro.