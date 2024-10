Filho de Ralf Schumacher revela que mãe agrediu seu pai: 'Fora do controle'

Ralf (à esquerda) e David Schumacher (à direita) são pilotos profissionais Crédito: Reprodução/ Instagram @davidschumacher_official

O sobrinho de Michael Schumacher e filho de Ralf, David, fez declarações recentemente afirmando que sua mãe, Cora, chegou a agredir seu pai fisicamente quando ainda estavam juntos. Ralf, que tem 49 anos, assumiu neste ano um relacionamento homoafetivo com o empresário francês, Etienne Bousquet-Cassagne. Cora e Ralf se envolveram em uma separação complicada, com uma disputa pública após o ex-piloto de Fórmula 1 cortar suas relações com a ex-esposa. O anúncio público marcou o início de uma série de trocas de acusações entre os dois, com Cora alegando que "desperdiçou seus melhores anos" com Ralf.



Agora, o filho do casal, David, entrou no debate após sua mãe criticar a venda de um imóvel pertencente à família. David desabafou em um story no Instagram, que foi posteriormente excluído, defendendo seu pai: “Normalmente, eu não gostaria de falar sobre assuntos familiares em público, pois esses tópicos não têm nada a ver com serem discutidos online.” “Infelizmente, minha mãe parece ter uma visão diferente. Agora é hora de dar um fim a isso: só quero viver minha vida em paz e atingir meus objetivos sem ser questionado sobre todas as acusações que minha mãe faz contra mim e meu pai”, afirmou.

Acusações de Ralf Schumacher contra mãe além das agressões Além de acusar sua mãe de agredir seu pai, David também afirmou que Cora sofre de problemas de saúde mental. "Quando meus pais se divorciaram em 2015, minha mãe me ameaçou, dizendo que, se eu não morasse com ela, ela destruiria o sonho da minha vida, que era ser um piloto de corrida", declarou David.



O jovem de 22 anos relatou um incidente em que sua mãe tentou afastá-lo de seu pai contra sua vontade, acusações de agressões e episódios aonde a policia teve que ser acionada. "Como ela não estava em um estado mental adequado para cuidar de mim, e eu não queria crescer em um ambiente onde a única coisa que importava era o quão 'má pessoa meu pai era', decidi que não queria mais estar perto dela. Houve um incidente em que ela tentou me tirar de perto do meu pai contra minha vontade, e a situação saiu tanto do controle que tivemos que chamar a polícia, pois ela estava agredindo meu pai sem parar", afirmou. Ralf Schumacher se assume homossexual e recebe apoio do filho Em junho de 2024, Ralf assumiu sua homossexualidade por meio de suas redes sociais, tornando-se o piloto mais famoso da história do esporte a fazê-lo.

Ele fez o anúncio no Instagram com uma foto ao lado de seu empresário francês, Étienne, assistindo ao pôr do sol abraçados. “A coisa mais linda da vida é ter o parceiro certo ao seu lado, com quem você pode compartilhar tudo.” Ralf recebeu bastante apoio de seu filho David. Apesar do aparente conflito entre os pais, o piloto de 22 anos frequentemente compartilha mensagens de apoio ao pai. Em uma publicação em suas redes sociais, David escreveu: “Estou muito feliz que você finalmente encontrou alguém com quem se sente realmente confortável e seguro, seja homem ou mulher”, acrescentando: “Estou 100% com você, pai, e desejo tudo de bom e parabéns.”