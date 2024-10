Pain perde para Team Liquid e é eliminada do Mundial de League of Legends

Apesar da campanha ruim na Fase Suíça, de três derrotas e nenhuma vitória, os "Tradicionais" fizeram história ao se tornarem o primeiro time brasileiro a disputar a fase principal do Mundial

Sem demonstrar resistência, a Pain Gaming perdeu por 2 a 0 para a equipe americana Team Liquid (TL) e foi eliminada do Mundial de League of Legends. O time brasileiro não conseguiu desempenhar uma boa campanha na Fase Suíça do torneio e perdeu todos os confrontos que disputou – além da TL, também encarou a europeia G2 e a coreana T1.

Apesar do rendimento ruim, os “Tradicionais” fizeram história, já que se tornaram o primeiro time brasileiro a conseguir disputar a fase principal de um Mundial de LOL. Cariok, jungler da Pain, analisou a derrota em entrevista pós-jogo nesta segunda-feira, 7.

“Eles jogaram melhor que a gente no macro, sobre controlar side e saber o que fazer no mapa, acho que ficamos meio perdidos sobre isso, e parecia que eles já tinham experiência jogando. Um pouco de nervosismo também nos atrapalhou, eu senti que a série de hoje era muito mais próxima que as duas anteriores”, comentou.