Pain Gaming perde para a europeia G2 e cai para chave inferior no Mundial de LOL

A representante brasileira no principal torneio de League of Legends irá enfrentar, na próxima rodada, a tradicional T1, equipe coreana liderada pelo lendário jogador Faker

A Pain Gaming, representante brasileira no Mundial de League of Legends, foi derrotada na primeira rodada da Fase Suíça para a equipe europeia G2. Com o revés, os “Tradicionais” caíram para a chave inferior e terão o time coreano T1 como adversário nesta sexta-feira, 4, ainda com horário a definir.

Será a primeira vez na história que uma organização brasileira enfrenta a T1, que por muito tempo dominou o cenário global. São quatro títulos mundiais (2013, 2015, 2016 e 2023) e dez taças da Champions Korea, que está entre as ligas mais competitivas do game. A equipe coreana é liderada pelo mid-laner Faker, figura histórica no jogo.

Pain x G2: o confronto

Primeira equipe brasileira a disputar a fase principal do Mundial de League of Legends, a Pain não entrou como favorita para o duelo contra a G2, cenário que se comprovou. Os europeus, embora tenham sofrido alguns sustos no início da partida, não demoraram para tomar por completo o controle do mapa.