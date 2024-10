Herói em hexa do Brasil, Willian é eleito melhor goleiro do Mundial de Futsal e exalta grupo

A seleção brasileira derrotou a Argentina, neste domingo, 6, por 2 a 1, na final da Copa do Mundo de Futsal, no Uzbequistão, e se tornou hexacampeã mundial. Um dos destaques da decisão, o goleiro Willian exaltou a união do grupo e o apoio que recebeu de Guitta e Roncaglio, seus suplentes na posição.

"Agradecer o grupo e o departamento de goleiros. É muito difícil jogar na frente do Guitta, porque ele é um dos melhores da história. Ele e o Roncaglio foram de uma humildade gigantesca. Me deram suporte nessa Copa do Mundo. A gente treinou e trabalhou. Sinceramente, todo mundo achava que o Guitta iria jogar, pela qualidade dele. O Marquinhos acabou me escolhendo e eles foram de uma humildade gigante para me ajudar nesse processo", apontou o camisa 3.

"É muito difícil ser goleiro da seleção brasileira, é uma pressão muito grande. É tudo força que vem de dentro, vem da minha família. Agradeço à minha esposa, meu filho, minha família. Obrigado, Brasil, a gente é campeão do mundo novamente", festejou o arqueiro.