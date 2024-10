Brasil vence Argentina por 2 a 1 e é hexacampeão da Copa do Mundo de Futsal

Com a vitória, a Seleção Brasileira encerra a Copa do Mundo de Futsal com 100% de aproveitamento. Foram sete vitórias em sete partidas, com 40 gols marcados e apenas seis sofridos

O Brasil retornou ao topo do futsal ao conquistar o hexacampeonato da Copa do Mundo ao vencer a Argentina por 2 a 1 neste domingo, 6, na Arena Humo, em Toshkent, no Uzbequistão. Ferrão e Rafa Santos marcaram os tentos brasileiros diante dos “hermanos”, enquanto Rosa descontou.

Antes, o Brasil havia conquistado a competição em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. Com a vitória, a Seleção Brasileira encerra a Copa do Mundo de Futsal com 100% de aproveitamento. Foram sete vitórias em sete partidas, com 40 gols marcados e apenas seis sofridos.

Além do título, a equipe de Marquinhos Xavier emplacou o artilheiro do Mundial, com o ala Marcel encerrando com 10 gols.