Instituto Daniel Dias, do maior medalhista paralímpico do Brasil, busca patrocínios para núcleos no CE

Com 12 núcleos espalhados pelo Brasil, o Instituto Daniel Dias, do ex-nadador e maior medalhista paralímpico do Brasil, está em fase de captação de recursos para chegar ao Ceará. As cidades de Aquiraz e Caucaia são as visadas para receber o projeto. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o ex-atleta revelou que busca patrocínios para que a organização tenha meios de se fixar no Estado.

"São dois lugares (Aquiraz e Caucaia) que já têm um projeto de triatlo, com um grande amigo, que hoje trabalha comigo também e foi triatleta, nosso gestor de projetos, que é o Juraci Moreira. Eu falei para ele: 'Quero ir para o Ceará, fazer um projeto lá'", frisou Daniel, que está na capital cearense para o VIII Congresso Latino-Americano e XIV Congresso Brasileiro de Ortopedia Técnica, a convite da Ottobock, que o patrocina.

Ele salientou que a principal motivação do instituto na busca por captação é poder dar uma nova visão para crianças e adolescentes com deficiência. Na percepção do ex-paratleta, por vezes essas pessoas não possuem uma rotina integrada ao esporte.