Federação Cearense sonha com título inédito na Copa das Confederações de Beach Tennis

Raquetes de beach tennis Crédito: Wilson Medeiros / CAACE

Atual vice-campeã geral da Copa das Confederações de Beach Tennis, a Federação Cearense de Tênis sonha alto para a edição deste ano e projeta alcançar o feito inédito de conquistar o título do maior torneio da modalidade no Brasil. Assim como em 2023, a competição acontecerá na cidade de Fortaleza, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, nas areias da Praia de Iracema. Em conversa com o Esportes O POVO no evento de lançamento da Copa das Confederações de Beach Tennis 2024, Bruno Mállio, Diretor da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis, falou sobre as expectativas em relação ao time cearense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ano passado, realmente, se eu falar que estava na nossa projeção ficar no segundo lugar geral, isso não seria realidade. Nossa previsão, dentro do planejamento que fizemos, seria melhorar uma colocação e ir para o quinto lugar. Mas toda a atmosfera e o trabalho para que o evento fosse um sucesso, isso também reverberou no resultado da equipe. Foi motivo de muita felicidade. Deixaram a gente sonhar e estamos aqui sonhando de novo. Vamos buscar esse primeiro lugar”, contou.

Antes concentrado em Santa Catarina, o torneio estreou em solo cearense no último ano. O evento foi considerado um sucesso pelos organizadores e reuniu 1.400 atletas de todas as 27 federações do país. O “fator casa”, de acordo com Bruno, foi um aspecto relevante no desempenho da Federação Cearense em 2023, que conquistou a sua melhor colocação da história na Copa das Confederações de Beach Tennis, o segundo lugar. A atual campeã é a Federação do Paraná, uma das referências na modalidade. “Foi um fator primordial jogar em casa. O astral, o clima e a energia, isso fez muita diferença. Acho que esse ano vamos conseguir dobrar a energia e trazer esse primeiro lugar”, concluiu Bruno.