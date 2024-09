Final do CBLoL 2024: horário, onde assistir, premiação e mais

Veja tudo sobre a final do segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) Crédito: Reprodução/Riot Games

A final do segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) 2024 entre paiN Gaming e Vivo Keyd Stars acontece no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, neste sábado, 7. A partir da temporada de 2025, o torneio nacional será integrado à Conferência Sul, uma liga das Américas, portanto, esta é a última edição do CBLoL no formato atual. Veja a seguir tudo sobre a final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Horário da final do CBLoL 2024: que horas começa? A disputa final do segundo split do CBLoL 2024 acontece neste sábado, 7, a partir das 13 horas.

Final do CBLoL 2024: onde assistir paiN Gaming x Vivo Keyd Stars? A disputa acontece no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com abertura dos portões às 9h. Ela também será transmitida nos canais oficiais da Riot Games no Youtube e na Twitch e pela TV no canal do Spotv 5. Além disso, é possível assistir por meio de quatro grupos de streamers pela Twitch: Baiano, Mylon e Minerva



Axt, Yetz e Brtt



Absolut e Tuzan



Yoda e Sacy

Final do CBLoL 2024: como será a abertura? Os artistas Edu Falaschi, Lucas Inutilismo e AXTY farão o show de abertura da Grande Final com a música "Novos Horizontes". Além disso, a presença do rapper Djonga no Halftime Show (show do intevalo) está confirmada depois do segundo jogo. Final do CBLoL 2024: como será a disputa? A grande final marca o fim de uma era no torneio de uma forma nostálgica com a paiN e Keyd se enfrentando, uma das rivalidades mais antigas da competição. A última vez que os dois times se encontraram em uma decisão foi há dez anos.