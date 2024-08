Ginástica rítmica: qual a próxima competição e onde assistir

Fique por dentro da programação completa dos próximos eventos da ginástica rítmica após as Olimpíadas de Paris 2024, que acabaram no dia 11 de agosto

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) já divulgou datas e locais dos próximos eventos da modalidade de ginástica rítmica depois das Olimpíadas de Paris, com apenas uma competição acontecendo fora do Brasil. As primeiras competições irão ocorrer no dia 20 de agosto e vão até 30 de novembro de 2024.



A modalidade de ginástica rítmica combina elementos de balé, dança e ginástica com o uso de aparelhos como corda, arco, bola, maça Instrumento parecido com pino de boliche e fita. No Brasil, a ginástica rítmica é especialmente popular entre as mulheres e se destaca tanto nas competições individuais quanto nas de conjunto.