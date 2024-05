Cearense Thiago Monteiro vence Monfils no Masters de Roma e pode voltar ao Top 100

Após furar o qualifying do Masters 1000 de Roma ao vencer o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0, Thiago Monteiro estreou de maneira positiva na competição. Na manhã desta quarta-feira, 8, o brasileiro eliminou o francês Gael Monfils, atual 38º colocado no ranking mundial, na primeira rodada com uma vitória de 2 sets a 0 – parciais de 6 a 2 e 5 a 7.

Com o resultado, Monteiro se vê cada vez mais perto de retornar ao top 100. Atualmente na 106ª colocação, o tenista cearense pode subir à 94ª posição dependendo de outros resultados ao longo da semana. Caso isso aconteça, o Brasil voltará a ter dois atletas top 100 desde 2017, quando Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci ocupavam a 81ª e 92ª posição, respectivamente.

Na segunda rodada, o brasileiro enfrentará o australiano Jordan Thompson, que ocupa a 35ª posição no ranking, que é o cabeça de chave e, por isso, tem o direito de estrear na segunda rodada. O duelo já aconteceu em duas oportunidades no circuito, contabilizando uma vitória para cada. O australiano levou a melhor em 2020, ao jogar em casa pela Copa Davis, enquanto Monteiro venceu em 2021, nas quartas de final do ATP de Melbourne.