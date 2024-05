Fortaleza Basquete Cearense busca virada histórica contra o Flamengo no NBB

Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Flamengo nesta terça-feira, 7, e quinta-feira, 9, pelas quartas de final do NBB Crédito: Gilvan de Souza/CRF

Em busca de fazer história, o Fortaleza Basquete Cearense enfrentará o Flamengo em dois jogos cruciais pelo Novo Basquete Brasil (NBB) nesta semana. Após a derrota na primeira partida para o Rubro-Negro por 79 a 71, no Rio de Janeiro, o Carcará agora busca o apoio da torcida no Centro de Formação Olímpica (CFO). A equipe entra em quadra contra os cariocas nesta terça-feira, 7, e na quinta-feira, 9, em busca de avançar às semifinais. Em uma série melhor de cinco jogos, o time que conquistar três vitórias avançará para a próxima fase do NBB. Por isso, os comandados do técnico Flávio Espiga querem aproveitar esta semana para seguir firmes no sonho da classificação, contando com o apoio do torcedor cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o treinador do Fortaleza Basquete Cearense, embora o Flamengo tenha vantagem no placar, o fator “casa” pode favorecer sua equipe. “A expectativa é sempre muito boa, sendo que agora a gente tem a vantagem de ter a torcida do nosso lado. E tendo a torcida do nosso lado, a gente espera ter um estímulo a mais para poder realmente, poder desempenhar da melhor maneira possível”, afirmou.

Líder na primeira fase com 31 vitórias e apenas 5 derrotas, o Flamengo é considerado um adversário muito difícil, nas palavras de Flávio Espiga. Apesar disso, no primeiro jogo entre as equipes, na última sexta-feira, 3, o Basquete Cearense mostrou-se competitivo, dificultando a vida do Rubro-Negro em vários momentos da partida. “É sempre um jogo muito duro, muito difícil, um obstáculo muito difícil de ser ultrapassado, mas a gente está muito confiante. Acho que a gente demonstrou isso no primeiro jogo, fizemos um jogo super equilibrado, tivemos muitos bons momentos e a gente espera só melhorar aqui jogando em casa”, concluiu o treinador. Visando garantir a melhor preparação possível, a comissão técnica não deu muito descanso aos atletas. Eles se reapresentaram na tarde deste domingo, 5, e já treinaram no próprio CFO, palco dos confrontos contra o Flamengo. A programação do Carcará inclui ainda mais um treino no local, marcado para esta segunda-feira, 6.