Cearense Thiago Monteiro perde nas duplas e dá adeus ao Masters 1000 de Madrid

No simples, Monteiro foi eliminado pelo tcheco Jiri Lehecka por 2 sets a 0 - as parciais do confronto foram de 6 a 4 e 7 a 6 (7)

O cearense Thiago Monteiro perdeu na estreia nas duplas no Masters 1000 de Madrid, na Espanha, nesta terça-feira, 30. Ao lado do italiano Flavio Cabolli, o brasileiro foi derrotado pela parceria formada pelos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/3.

No simples, Monteiro foi eliminado pelo tcheco Jiri Lehecka por 2 sets a 0 - as parciais do confronto foram de 6 a 4 e 7 a 6 (7). O algoz do cearense avançou para as oitavas de finais e vai enfrentar o tenista espanhol Rafael Nadal, lenda do esporte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar das eliminações, o Masters 1000 de Madrid ficará marcado na carreira do tenista brasileiro. Ele conquistou a sua maior vitória no esporte ao bater o número 7 do ranking, o grego Stefanos Tsitsipas, por 2 sets a 0.