Thiago Monteiro perde para Lehecka e é eliminado do Masters 1000 Madrid

Após a eliminação de Thiago Wild diante de Alcaraz, Thiago Monteiro também se despede do Open de Madrid. Vindo de uma brilhante vitória sobre o número 7 do mundo, Stefano Tsitsipas, o cearense não conseguiu ultrapassar o tcheco Jiri Lehecka.

O tenista Tcheco venceu o jogo por dois sets a zero, parciais 6/4 e 7/6 (7), e avançou às oitavas de final em Madri, na Espanha. Em um jogo equilibrado, Monteiro ficou perto de empatar a partida no segundo set, mas perdeu no tie-break por 9 a 7.

Neste Masters 1000, Monteiro passou pelas duas partidas do qualifying e saiu com vitória em mais dois duelos na fase principal, fazendo a melhor campanha entre os brasileiros na categoria masculina. Esta foi ainda a primeira vez que Monteiro venceu duas partidas na chave principal de um torneio Masters 1000 e, com isso, somou sua terceira vitória sobre um top-10. Pela campanha, o brasileiro subirá no ranking e ficará perto dos 105 melhores do planeta.