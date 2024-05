Em vantagem nos playoffs, Fortaleza BC recebe São José para avançar no NBB

Carcalaion pode garantir a classificação já neste sábado, 27, às 16 horas, caso vença o São José no CFO, com expectativa de recorde de público

Após largar em vantagem nas oitavas de final do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste sábado, 27, às 16 horas, para disputar o segundo jogo dos playoffs diante do São José-SP. No primeiro duelo, fora de casa, o Carcalaion garantiu uma vitória de 73 a 70, no último domingo, 21.

Com o início positivo no mata-mata, o time cearense chega com a vantagem de fazer o embate decisivo em seus domínios, com o apoio da torcida. Precisando apenas de uma vitória para se classificar para as quartas de final da competição, a equipe projeta recorde de público no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A expectativa é de que 10 mil torcedores estejam presentes para acompanhar a disputa. O maior público presente em uma partida de basquete no CFO é de 9.234 pessoas, quando o Basquete Cearense enfrentou o Mogi das Cruzes, em 2019.